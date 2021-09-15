В Татарстане хотят закрыть лагерь для глухих ради экономии

В селе Урюм Тетюшского района Татарстана могут закрыть оздоровительный лагерь для детей-инвалидов по слуху «Ласточка». Республиканское Минобрнауки обратилось в Минземимущества с письмом о «возможности прекращения права оперативного управления» на лагерь.



Ведомство аргументирует, что лагерь территориально значительно отдален от школы-интерната и города, там нет водоема для купания, банно-прачечного комплекса, футбольного поля, места для прогулок», а также тем, что «дети и родители не заинтересованы в пребывании в лагере». Кроме этого есть «несоответствие требованиям СанПиН, проблемы в наборе соответствующего персонала на период смен и большие затраты на содержание лагеря».

Также в министерстве сообщили, что нашли замену лагерю в Урюме гораздо ближе к Казани. С 11 по 28 июня 2021 года 32 воспитанника школы (им. Ласточкиной — прим.авт.) отдыхали в Высокогорском районе республики в детском оздоровительном лагере «Чайка».

Фото: vk.com/club156370079

Подробнее о том, как Минобрнауки решили отказаться от «подаренного» президентом Татарстана детям-инвалидам лагеря через пять лет после его долгожданного открытия читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова