Акции Apple упали на 1,36% после презентации новых устройств

Акции компании Apple упали на 1,36% после презентации, на которой представили новые модели смартфонов и планшетов компании. Об этом свидетельствует данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Цена одной акции снизилась с $150,35 на момент открытия торгов до $147,51. Начало снижения совпало со стартом презентации.

Сегодня в 20:00 по мск Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini, смарт-часы Watch Series 7 и iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. В России оформление предзаказа на новые iPhone будет доступно с 22 сентября.



Татьяна Леухина