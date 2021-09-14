Apple официально презентовала iPhone 13

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Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны внешне крайне похожи на 12-е поколение.

Экранный вырез несколько уменьшился, это случилось впервые с момента запуска системы FaceID. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. При съемке видео смартфоны научились размывать фон.



Стоимость нового iPhone 13 mini составит от $699 (50 тысяч рубелй), а iPhone 13 — от $799 (58 тысяч рублей). Объем памяти на устройствах будет 128 Гб памяти, 256 Гб и 512 Гб памяти.

В конце августа Bloomberg сообщал, что компания Apple собирается внедрить в новые iPhone функцию спутниковой связи, которая в случае ЧП поможет пользователям отправлять сообщения спасательным службам и просить о помощи даже в местах, где не ловит сотовая связь.



Татьяна Леухина