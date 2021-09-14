В России предзаказ на новые iPhone начнется с 22 сентября

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В России оформление предзаказа на новые iPhone будет доступно с 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Apple.

Стоимость iPhone 13 начнется от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro Max — от 109 990.

В продажу новинки поступят 24 сентября.

Фото: скриншот

Сегодня Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Объем памяти на устройствах будет 128 Гб памяти, 256 Гб и 512 Гб памяти. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. При съемке видео смартфоны научились размывать фон.



Татьяна Леухина