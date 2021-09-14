Apple представила смарт-часы Watch Series 7

Компания Apple в ходе своей осенней презентации представила смарт-часы Watch Series 7. Новые устройства получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.

Размеры новых моделей: 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм. Дисплеи стали больше на 40%. Также часы стали быстрее заряжаться: от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Одной зарядки должно хватить на 18 часов работы.

Watch Series 7 — самые прочные часы компании. Программа тренировок Apple Fitness за отдельную плату теперь будет доступна и в России. Среди тренировок — пилатес и медитация. Цены на новые часы в США начнутся от $399 (от 29 тысяч рублей).

Ранее американская корпорация презентовала обновленные планшеты iPad и смартфоны iPhone.

Татьяна Леухина