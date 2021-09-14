Apple презентовала обновленные планшеты iPad и iPad mini

Фото: скриншот трансляции

Apple в ходе сегодняшней презентации представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. У последнего изменился дизайн.

У обновленной модели — процессор Apple A13, фронтальная камера с разрешением 12 Мп и с функцией «В центре внимания». Есть и поддержка активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена — $329 долларов (24 тысячи рублей). В продаже он появится уже на следующей неделе.

Планшет iPad mini получил новый внешний вид и увеличенный экран до 8,3 дюйма. Планшет получил поддержку USB-C, 5G. Его стоимость — $499 (36,3 тысячи рублей), пишет «РИА Новости».

Сегодня в США проходит осенняя презентация Apple, в ходе которой корпорация представляет новые умные часы Apple Watch Series 7, Apple Iphone.

Татьяна Леухина