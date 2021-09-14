В Сабинском районе Татарстана запустили новый газопровод — видео
В селе Юлбат Сабинского района Татарстана запустили новый газопровод. Газ появился теперь в 38 домах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Газопровод построил «Газпром трансгаз Казань» по республиканской программе газификации, которая реализуется с 2019 года.
На прошлой неделе газ провели в двух микрорайонах Мензелинска. До этого их жителям приходилось пользоваться электрическими плитами и платить большие деньги за электричество.
В конце августа в Татарстане создали региональный штаб по газификации. А в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Теперь газ до участка россиян будет подводиться без привлечения их средств за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации. Об этом глава государства заявлял во время своего послания Федеральному собранию.
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