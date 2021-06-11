Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, газ до участка россиян будет подводиться без привлечения средств граждан за счет инвестиционной надбавки ГРО (газораспределительной организации). Документ вводит институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ) («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.



Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны.

6 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. По планам правительства к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%.

Ольга Плешкова