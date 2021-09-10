В два микрорайона Мензелинска провели газ — видео

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В двух микрорайонах Мензелинска провели газ. До этого их жителям приходилось пользоваться электрическими плитами и платить большие деньги за электричество, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Газ провели по республиканской программе газификации, которая реализуется в Татарстане с 2019 года. До 2023 года в регионе планируется проложить 800 км сетей.

Новая магистраль поможет бесплатно подключить к газу почти 450 домов Мензелинска. 25% семей уже воспользовались такой возможностью. В Мензелинском районе РТ уверены, что благодаря газификации активизируется строительство жилья.

Напомним, в Татарстане создали региональный штаб по газификации. Он учрежден в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов подключения объектов к газу.

Кроме того в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Теперь газ до участка россиян будет подводиться без привлечения их средств за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации. Документ ввел институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.





Татьяна Демина