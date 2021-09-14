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Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов провел 600-й матч за казанский клуб

21:55, 14.09.2021
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов провел 600-й матч за казанский клуб
Фото: vk.com/hcakbars

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов провел свой 600-й матч за казанский клуб. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Юбилейным для хоккеиста стал матч против «Сочи» в гостях. Форвард казанцев отметил свой юбилей заброшенной шайбой в начале второго периода встречи.

Лукоянов считается воспитанником альметьевского «Нефтяника». На уровне КХЛ хоккеист выступал лишь в казанском «Ак Барсе», дебютировав за команду 25 ноября в 2011 году в матче против магнитогорского «Металлурга».

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