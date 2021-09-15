В Нижнекамске планируют установить мемориальные доски врачам на зданиях поликлиник

В Нижнекамске предложили установить мемориальные доски заслуженному врачу Татарстана, бывшему главному врачу городской больницы №2 Разину Фатихову и заслуженному врачу ТАССР, почетному гражданину Нижнекамска Людмиле Андреевой. Предложение прозвучало на объединенной сессии Совета НМР и Нижнекамского городского совета.



Разин Гатупович прошел путь от медбрата до главного врача Республиканской клинической больницы и заместителя Министра здравоохранения Татарстана. При нем в Нижнекамске была создана база медицинской техники, которая обеспечивала всем необходимым не только больницы города, но и лечебные учреждения 15 соседних районов.



Фото: e-nkama.ru

С 1995 года Фатихов работал в должности главного врача Республиканской клинической больницы, был заместителем Министра здравоохранения РТ. Мемориальную доску ему планируется установить на здании поликлиники №1. Разин Фатихов ушел из жизни 4 декабря 2003 года.

Людмила Андреева проработала в сфере здравоохранения Нижнекамска 31 год. При ее непосредственном участии в 1976 году построили новое здание детской поликлиники№1, организована городская педиатрическая служба. В 1988 году на альтернативной основе была избрана на должность главного врача детской городской больницы, на которой проработала до 1997 года. Огромную помощь Андреева оказала при открытии психоневрологического центра «Надежда». Мемориальную доску ей планируется установить на здании детской поликлиники №1.

Фото: e-nkama.ru

Документы сейчас направят в Министерство культуры РТ на согласование. После этого мемориальные доски установят, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В конце августа в Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски Кави Наджми и Сарвар Адгамовой.

