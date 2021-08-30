В Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски К. Наджми и С. Адгамовой

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски К.Г. Наджми и С.С. Адгамовой. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.



Постановлением кабмина 2020 года было принято решение установить мемориальную доску К. Наджми и С. Адгамовой на фасаде дома, где они проживали — это дом 57б на улице Большой Красной, сообщает пресс-служба президента РТ.

Памятная доска изготовлена в мастерской З. Церетели. Источники финансирования — средства Министерства культуры РТ. В соответствии с поручением президента РТ исполком города организовал работу по капитальному ремонту дома.

Маргарита Головатенко