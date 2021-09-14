В Атнинском районе Татарстана назначили нового прокурора

Новым прокурором Атнинского района Татарстана приказом генпрокурора России назначен Ильнур Муртазин. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Муртазин родился 11 июля 1982 года в селе Старое Байсарово Актанышского района ТАССР. В 2004 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». Начал работать в органах прокуратуры в 2006 году в должности помощника прокурора Муслюмовского района. С 2010 по 2018 год был заместителем азнакаевского городского прокурора. В 2018—2021 годах работал помощником прокурора РТ по организационным вопросам и контролю исполнения.

Занимавшая должность прокурора Атнинского района Нурия Сабирзянова возглавила прокуратуру Тюлячинского района.

Напомним, на прошлой неделе новых прокуроров назначили в Сабинском и Апастовском районах Татарстана.

Татьяна Леухина