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В Атнинском районе Татарстана назначили нового прокурора

19:18, 14.09.2021
В Атнинском районе Татарстана назначили нового прокурора
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новым прокурором Атнинского района Татарстана приказом генпрокурора России назначен Ильнур Муртазин. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Муртазин родился 11 июля 1982 года в селе Старое Байсарово Актанышского района ТАССР. В 2004 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». Начал работать в органах прокуратуры в 2006 году в должности помощника прокурора Муслюмовского района. С 2010 по 2018 год был заместителем азнакаевского городского прокурора. В 2018—2021 годах работал помощником прокурора РТ по организационным вопросам и контролю исполнения.

Занимавшая должность прокурора Атнинского района Нурия Сабирзянова возглавила прокуратуру Тюлячинского района.

Напомним, на прошлой неделе новых прокуроров назначили в Сабинском и Апастовском районах Татарстана.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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