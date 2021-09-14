Валиева, Косторная и Туктамышева представят Россию на Finlandia Trophy — 2021

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников этапа серии «Челленджер» Finlandia Trophy 2021, который пройдет в городе Эспоо.

В женских одиночных соревнованиях Россию представят три фигуристки. В состав сборной вошли две подопечные тренера Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Алена Косторная, а также Елизавета Туктамышева, занимающаяся у Алексея Мишина.

Фигуристка Алена Косторная. Фото: fsrussia.ru

Кроме них, за Россию на турнир заявлены мужчины Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также танцоры на льду Софья Шевченко/Игорь Еременко и Александра Степанова/Иван Букин.

Пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Фото: fsrussia.ru

Соревнования пройдут с 6 по 10 октября в Финляндии. Прямые трансляции можно будет посмотреть на ресурсах Первого канала.

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