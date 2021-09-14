Трусова в цвете победы, возвращение Самарина и студия с фигуристами: как прошли контрольные прокаты

Первые впечатления от наступившего сезона

Еще совсем недавно контрольные прокаты были недоступны широкой публике или же попросту не вызывали у нее интереса. Все изменилось после известных событий в Пхенчхане, теперь за открытой тренировкой сборной России наблюдают любители фигурного катания со всего мира. Но своего практического значения прокаты не потеряли, в первую очередь они созданы для специалистов, чтобы те могли высказать свое мнение о программах, помочь убрать технические огрехи или же сделать другие ценные замечания. Поэтому не стоит делать глобальных выводов после первого появления фигуристов на публике. О том, чем все же запомнятся контрольные прокаты в Челябинске, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Программы, форма и контент: впечатление удовлетворительное

Быть на старте сезона на пике возможностей не всегда хорошая идея, хотя бы потому, что соревнований в первой части не так много, и они не самые определяющие. Но при этом важно зарекомендовать себя перед чиновниками из Федерации фигурного катания и показать свою готовность зрителям.

Выступления мужчин на контрольных прокатах откровенно рассматривали с прицелом на участие в турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе, который состоится меньше, чем через две недели. Изначально на него должны были отправить Дмитрия Алиева, но тот сообщил, что вынужден пропустить соревнование из-за проблем со здоровьем. Подтвердил он это и двумя своими прокатами в выходные, ни в одном из которых не смог исполнить чисто элементы ультра-си. Тревожная ситуация у Михаила Коляды, хоть и сам спортсмен находится в приподнятом настроении. Коляда со своим тренером Алексеем Мишиным выбрали беспроигрышную музыку для программ, но, кажется, куда меньше внимания уделили самим постановкам. Но главное, что Михаил давно испытывает сложности с контентом, прыгая из четверных прыжков лишь один тулуп. Этого недостаточно не только для международных, но и для внутренних соревнований. Александр Самарин, который был вынужден пропустить большую часть соревнований прошлого сезона, наконец-то вернулся в обойму. Пока с ошибками, но без падений и с каскадом четверной лутц-тройной тулуп. Наряду с Макаром Игнатовым, Самарина называли наиболее вероятным претендентом для поездки на турнир в Германию, но Федерация фигурного катания на коньках России решила отправить на «Небельхорн Трофи» Марка Кондратюка.

Тем не менее, хорошее впечатление после долгого перерыва фигурист уже оставил. Макар Игнатов по-прежнему не может справиться со своей главной проблемой — слабой физической формой. Особенно это заметно в произвольной программе, зато у него все хорошо с разнообразием прыжков. Два дня подряд он исполнял четверной риттбергер, тулупы и сальхов. Последний, правда, не совсем удачно. Уже после короткой программы болельщики отправляли Макара на «Небельхорн», но после произвольной разговоры стихли.

Не обошлось без ошибок и у представителей парного катания. Наиболее целостное и гармоничное впечатление произвели Евгения Тарасова и Владимир Морозов, их катание не было идеальным с технической точки зрения, но в эти выходные идея и презентация программ была у них на более высоком уровне, нежели у соперников. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выглядели неплохо для начала сезона, но помарки были и на прыжке, и на выбросах два дня подряд. Кажется, чуть лучше смотрелись Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но тоже не без огрехов. При этом опасений ни за одну топовую пару нет, все недочеты кажутся пока недостатком формы. К тому же, Тарасову с Морозовым, по их собственному признанию, тренируют шесть тренеров, а у Бойковой с Козловским и у Мишиной с Галлямовым в качестве наставников опытная Тамара Москвина и молодой специалист Артур Минчук.

Первая танцевальная пара страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов поменяли обе программы и уже всерьез должны будут их представить в конце сентября, на первом этапе Кубка России. В этих выходные у них вышло не все, и фигуристы даже получили долю критики от болельщиков. В частности, за очередной лирический образ. Илья Авербух поддержал дуэт и отметил, что те продолжают пропагандировать свой стиль и что это правильно в олимпийском сезоне. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пока показали лишь короткий танец, произвольный у них оказался не до конца готов. Возможно поэтому, тот же Илья Авербух, который комментировал контрольные прокаты в прямом эфире, назвал Загорски и Гурейро не единственной парой претендующей на третью олимпийскую путевку от России. Речь шла также о фигуристах Аннабель Морозов и Андрей Багин, которые, судя по программам, настрою и довольному выражения лица Николая Морозова после произвольного танца пары, действительно решительно настроены на борьбу. Еще одна путевка, видимо, по умолчанию отдана дуэту, который третий год подряд пропускает контрольные прокаты по состоянию здоровья.

Безоговорочная победа в эти выходные принадлежит 17-летней Александре Трусовой. И речь не только о женском одиночном катании. Фигуристка исполнила мечту, к которой шла последние пару лет — прыгнуть в произвольной программе пять прыжков в четыре оборота. Да, пока это неофициальные соревнования, но этот момент сегодня хочется опустить. Потому что на наших с вами глазах творится не просто история, а революция. Ранее подобное удавалось только двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, у того в арсенале программа с пятью четверными, его соотечественнику Шоме Уно и трехкратному чемпиону мира Нейтану Чену, тот исполнял шесть квадов в одном прокате. Но у них за плечами огромный соревновательный опыт, возраст и, в конце концов, они представители мужского пола, с другой конституцией тела и другим соотношением гормонов. Страшно представить, но первые соревнования Трусовой пройдут уже через несколько дней, спортсменка выступит на челленджере в США. Какой набор прыжков она там покажет пока неизвестно.

Приятное послевкусие оставило выступление Майи Хромых, причем как в короткой, так и в произвольной программе. Короткая у Майи с прошлого сезона, и это тот редкий случай, когда подобное решение не вызывает вопросов. Блюзовая программа настолько подходит спортсменке, подчеркивает ее достоинства и отличает от других фигуристок, что в конечном счете может стать визитной карточкой Майи. Однозначно удалась и произвольная, в танго Хромых так же хороша, как и в блюзе, но вишенка на торте — это успешно исполненный каскад с четверным тулупом и потенциальный сальхов в четыре оборота.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова пока бледная тень самой себя. Фигуристка не убедила в короткой программе в восточном стиле, но постаралась раскрыться в произвольной на тему бессмертного произведения «Мастер и Маргарита». Конечно, боевая готовность в начале сезона ни к чему, тем более, когда твои первые соревнования запланированы на начало ноября, но не исключено, что Анна захочет съездить на какой-нибудь турнир серии Б, где прокаты и набранные баллы уже будут иметь значение. Ситуация осложняется тем, что помимо перелома пальца ноги, который фигуристка получила летом и из-за которого пропустила сборы в Новогорске, Щербакова не блистала и в конце прошлого сезона. И речь вовсе не о титулах, с ними как раз все в порядке, а с пресловутыми элементами ультра-си.

В последний раз спортсменка чисто исполняла прыжки в четыре оборота на коммерческом «Кубке Первого канала», который проходил в начале февраля этого года. Дальше четверные не шли у Анны ни на тренировках, ни на самих турнирах, и вот теперь уже их полное отсутствие на контрольных прокатах. Щербакова и раньше тяжело входила в сезон, но всегда выходила на пик в нужный момент. Остается только набраться терпения и дождаться повторится ли история в олимпийский год.

Неоднозначное впечатление произвела Камила Валиева. Фигуристка лучше всех справилась с короткой программой, в которой исполнила потрясающий тройной аксель, но вот сама программа показалась несколько похожей на предыдущие. В произвольной все было менее гладко, и с контентом, и с презентацией. Во всяком случае, такого мнения придерживается наставница спортсменки. Камила уверенно прыгнула аксель в три с половиной оборота, но четверные откровенно не пошли — падение с сальхова, тулупа и не совсем чистое исполнение каскада с еще одним тулупом в четыре оборота.

Алена Косторная находится в процессе возвращения тройного акселя, местами даже успешно. Попробовала она его исполнить и в короткой, и в произвольной программе, но над стабильностью предстоит еще поработать. На другом своем козыре — мастерстве катания, пока удается сосредоточиться и того меньше. Другой вопрос, что набора, которым Косторная разрывала всех еще два года назад, сегодня может уже не хватить.



Но чьи программы, а точнее программа, по-настоящему разочаровала, так это Елизаветы Туктамышевой. И технические ошибки, коих тоже хватало, здесь ни при чем. Туктамышева не боится работать с разными хореографами, но произвольная этого года, на первый взгляд, совсем не удалась. Она нуждается либо в серьезной доработке, либо в полной замене. Кажется, в ней намешаны всевозможные стили и приемы, наверное, поэтому на выходе получилась сборная солянка или показательная программа фигуристки для второй десятки, но вряд ли для серебряного призера последнего чемпионата мира и претендента на олимпийскую путевку.

Музыка и костюмы как вспомогательные факторы

Выбор музыки — процесс сложный и ответственный, но важно помнить, что фигурное катание — это все-таки спорт, и медали в нем получают не за использование оригинальных композиций, а за исполнение контента, и чем сложнее, тем лучше. Вторая же оценка выступает лишь дополнением. Что касается костюмов, то их парадные варианты на контрольных прокатах явление нечастое. Удачная находка была у группы Этери Тутберидзе в прошлом сезоне, тогда они специально для данного мероприятия сшили стильные тренировочные платья, смотрелось эффектно и лучше привычных спортивных костюмов. На этот раз почти все фигуристы вышли на лед уже в готовых нарядах, но, возможно, и это неокончательный вариант, часто бывает, что костюмы меняют уже по ходу сезона.



У Елизаветы Туктамышевой едва ли не самые интересные платья в карьере. Для короткой программы под танго «Обливион» она выбрала полупрозрачное платье бордового цвета с асимметричным плечом и юбкой, чокер и браслеты на запястьях. Для произвольной — платье сине-зеленого цвета с глубоким вырезом, прозрачными вставками и удлиненной юбкой сзади. Запомнилось и красное платье с длинными рукавами к короткой программе Александры Трусовой. Это особый цвет для группы Тутберидзе, все ее олимпийские чемпионки выигрывали главный старт в карьере в костюмах этого цвета. Судя по спортивной форме Александры, она готова продолжить эту славную традицию.

Первое, что бросилось в глаза в нарядах для короткой программы под саундтрек «МЫ. Верим в любовь» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — это разные по насыщенности оттенки костюмов у партнера и партнерши, и дело не в задумке дизайнера. Оказалось, что Владимир уже катался в этом костюме два сезона назад, а вот для Евгении сшили новое платье. Оно в типичном для группы Тутберидзе стиле — с градиентом и обилием страз, но в случае с данной парой это не минус, если учесть какое количество неудачных нарядов у них было. У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского незаурядный образ к «Лебединому озеру», никакой пачки у партнерши, вместо нее — черные комбинезоны у обоих, но есть ощущение, что и этому варианту еще предстоит пройти доработку. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, по их собственным словам, решили сделать костюмы к короткой программе под музыку Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда» более театральными.

Довольно спорное решение, так как даже в прошлом сезоне, и презентация программы, и костюмы к ней были уже на грани. А вот в произвольной программе костюмы у ребят отличные — черные и лаконичные. У Анастасии платье по фигуре с прозрачной вставкой по всей длине, у Александра идеально сидящие черная рубашка и брюки.

Из мужчин можно выделить Марка Кондратюка, который сделал смелый выбор и в короткой программе будет выступать под музыку из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем». Правда, задумка с костюмом не совсем понятна: он отсылает больше не к Османской империи, а к Египту — черный низ переходящий в бордовый верх и золотисто-бирюзовые элементы украшающие горловину и пояс. Вкупе с движениями костюм смотрится по-восточному, но мало напоминает именно Турцию.

У танцевальных пар в основном пока лишь намеки на соревновательные костюмы. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро вышли на лед под индийскую музыку в откровенно будничной одежде, но, к счастью, пара сама рассказала, что это лишь один из вариантов. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов пока тоже не до конца определились с нарядами. Никита выступал в тренировочной одежде, у Виктории в ритмическом танце под саундтрек из фильма «9 1/2 недель» черный комбинезон на одно плечо с вырезом на талии, в произвольном — бежевое платье в уже привычном бельевом стиле. Аннабель Морозов и Андрей Багин выбрали для произвольного танца музыку композитора Николая Римского-Корсакова «Шехерезада», и наряды вышли соответствующими. У партнерши костюм изумрудного цвета, состоящий из короткого топа с вышивкой и шаровар в восточном стиле, у партнера черный костюм с золотой вышивкой на груди.

Студия с фигуристами и другие дебюты

Впервые Первый канал, который транслирует фигурное катание в России, опробовал формат студии с ведущими и гостями. На футбольных и хоккейных трансляциях — это давно привычная и успешно реализуемая история, но для российского фигурного катания подобное в новинку. В качестве ведущего выступил Максим Траньков, а в пару ему пригласили олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Мамун. Гостями же стали фигуристы, которые рассказывали о своих впечатлениях после проката и отвечали на вопросы ведущих. Наверняка, в будущем, будут задействованы и приглашенные эксперты. Сомнений, что студия приживется и станет частью трансляций фигурного катания, практически нет.

На первый раз получилось точно неплохо, хоть и во многом сумбурно. Понятно, что Мамун привлекли в качестве человека, который с помощью незамысловатых вопросов, должен был стать проводником фигурного катания для широких масс, но на данном этапе, ее кандидатура лично нас не очень убедила. В целом, для заполнения пауз, подобный лайт-формат кажется перспективным вариантом.

Конечно, были дебюты и на льду. В качестве взрослых фигуристов боевое крещение прошли сразу несколько танцевальных дуэтов, в том числе, и пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кстати, они рассказали, что спокойно отнеслись к неоднозначной реакции общественности, после того, как стало известно, что их пара выступит на этапе Гран-при. У женщин на взрослом уровне дебютировала Ксения Синицына, у которой в арсенале и тройной аксель, и четверной тулуп. Последний она попыталась исполнить и в Челябинске, но пока не совсем удачно.

Возможно, расклад сил в течение сезона поменяется не один раз, ведь взлеты и падения величина непостоянная. Фигуристам только предстоит набрать оптимальную форму, а судьям и болельщикам разглядеть новые программы. Но главное произошло уже сейчас: олимпийский сезон вступил в свои права, и победителями из него выйдут только самые лучшие.

