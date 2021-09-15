Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь, сильный ветер и до +16 градусов
В среду, 15 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами. Утром местами гроза.
Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +11...+16 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +13... +15 градусов.Общество Татарстан
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