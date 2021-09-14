В России еще 3,5 млн пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России еще 3,5 млн пенсионеров должны получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Ее должны начислить уже на этой неделе, 16 сентября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В общей сложности на сегодняшний день единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн пенсионеров, пишет ТАСС.

В первый день начисления 10 тыс. рублей, 2 сентября, выплату получили 30,2 млн российских пенсионеров. Общая сумма переведенных им средств составила 302 млрд рублей.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров. Она не учитывается при предоставлении иных мер поддержки. Из этой суммы не производятся удержания на основании судебных решений и исполнительных документов.

Указ о единовременной выплате пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Татьяна Демина