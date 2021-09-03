За сутки выплату в размере 10 тыс. рублей получили 30,2 млн российских пенсионеров

Фото: Максим Платонов (архив)

В первый день начисления 10 тыс. рублей, 2 сентября, выплату получили 30,2 млн российских пенсионеров. Общая сумма переведенных им средств составила 302 млрд рублей.

Ожидается, что 3 сентября в России выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 12,5 млн пенсионеров. Общая сумма перечисленных средств за сегодняшний день составит 125 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных органов и органов безопасности начнут получать 10 тыс. рублей на следующей неделе, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров. Она не учитывается при предоставлении иных мер поддержки. Из этой суммы не производятся удержания на основании судебных решений и исполнительных документов.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, указ о единовременной выплате пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Татьяна Демина