«Рубин» объявил о переходе датского полузащитника Андерса Дрейера

23-летний футболист датского «Миттьюлланна» Андерс Дрейер продолжит карьеру в казанском «Рубине». Он будет выступать под 11 номером. Об этом сообщили в пресс-службе «Рубина».

Игрок подписал с казанским клубом контракт на пять лет. Дрейер родился 2 мая 1998 года в Дании. Выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды), «Мидтьюлланн» (Дания).

В начале августа защитник «Беневенто» Монтассар Тальби стал игроком «Рубина». 23-летний футболист подписал с казанцами четырехлетний контракт. За «Рубин» игрок будет выступать под номером «3».

Алексей Нечаев