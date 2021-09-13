В Татарстане за сутки подтвердили 52 случая коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 115 человек.
7 татарстанцев выздоровели за сутки, общее число вылечившихся достигло 22 721. От коронавируса умерли 704 жителя республики с начала пандемии.
Все новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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