В России зарегистрировали 18 178 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 18 178 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 158 248, сообщил оперштаб.



За минувшие сутки выздоровели 12 469 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 6 402 126 пациентов. Умерли за сутки 719 россиян, всего — 193 468.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 115 человек.

Алексей Нечаев