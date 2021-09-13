В России зарегистрировали 18 178 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 18 178 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 158 248, сообщил оперштаб.
За минувшие сутки выздоровели 12 469 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 6 402 126 пациентов. Умерли за сутки 719 россиян, всего — 193 468.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 115 человек.
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