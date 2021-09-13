Трое пострадавших при падении самолета в Иркутской области находятся в реанимации

Трое пострадавших при падении самолета в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

Всего в стационаре находятся 11 человек. Трое — в реанимации, еще у трех травмы легкой степени тяжести, состояние остальных врачи оценивают как среднее. Одна пациентка ушла домой, пишет «РИА Новости».

Двухмоторный самолет L410 упал в Казачинско-Ленском районе Иркутской области вечером 12 сентября. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли четыре человека. СК возбудил уголовное дело.

Ольга Плешкова