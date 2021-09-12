После ЧП с пассажирским самолетом в Иркутской области возбудили уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

После жесткой посадки двухмоторного самолета L-410 в Иркутской области по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»)". Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

По предварительной информации Следкома, все находящиеся на борту самолета лица живы, один — в критическом состоянии. Однако telegram-канал Mash со ссылкой на пассажиров судна пишет, что погиб пилот. По предварительным данным МЧС России, в самолете находились 14 человек и 2 члена экипажа.

UPD: Губернатор Иркутской области сообщил, что точное место ЧП обнаружено. Туда добираются спасатели. По его данным, все пассажиры самолета живы, но некоторые зажаты внутри.

В Транспортной прокуратуре заявили, что самолет совершил экстренную посадку, заходя на второй круг, пишет ТАСС. На место происшествия выехал прокурор надзорного ведомства.

Самолет упал в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Сообщение поступило в МЧС в 18:15 (по мск).

Татьяна Демина