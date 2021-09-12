Путин заявил, что оценки по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио следует обнародовать

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских Играх в Токио, на которых гимнастка из сборной России Дина Аверина стала второй, несмотря на выступление без ошибок. Он считает, что следует обнародовать оценки судей.

«Это же не военные учения какие-то — почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — заявил глава государства. Он напомнил, что обычно на оценку выступления участников уходит 1,5-2 минуты, а в этом году судьям на соревнованиях по художественной гимнастике понадобилось 6 минут, пишет «Интерфакс».

«Счетоводы!», — возмутился Путин. Он считает, что результаты должны быть показаны.

Фото: пресс-служба ОКР

Напомним, Аверина завоевала серебряную награду Олимпийских игр в Токио, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Спортсменка выполнила все свои элементы без ошибок, в отличие от победительницы, но все равно осталась лишь второй.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство «вопиющей несправедливостью».



Однако Международная федерация гимнастики оказалась довольна работой судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Судейство состязаний официально признали непредвзятым.



Татьяна Демина