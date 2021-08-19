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Международная федерация гимнастики признала не предвзятым судейство на Олимпиаде-2020

13:46, 19.08.2021
Международная федерация гимнастики признала не предвзятым судейство на Олимпиаде-2020
Фото: пресс-служба ОКР

Международная федерация гимнастики довольна работой судей на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках прошедших Олимпийских игр-2020 в Токио.

Судейство состязаний официально было признано не предвзятым.

Действия судей были рассмотрены международной федерацией после получения запроса со стороны Олимпийского комитета России (ОКР). Судейство соревнований по художественной гимнастике вызвало вопросы у российской стороны.

Напомним, гимнастка из сборной России Дина Аверина завоевала серебряную награду Олимпийских игр-2020 в Токио, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Российская спортсменка выполнила все свои элементы без ошибок, в отличие от победительницы, но все равно осталась лишь второй.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство «вопиющей несправедливостью».

СпортОбщество
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