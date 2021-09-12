Лукашенко заявил, что диалога с Западом не будет, пока не снимут «безмозглые санкции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия, при которых страна готова пойти на контакт с Западом. Диалога не будет, пока «не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей», заявил он.

Лукашенко заявил, что санкции Запада на повлияли на Белоруссию. Страна не боится, что в отношении нее могут вести новые ограничения, пишет издание «БЕЛта».

По словам Лукашенко, у Белоруссии есть все, чтобы защитить себя от внешнего воздействия. «Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми», — заявил президент.

Напомним, 24 июня Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии: вводится запрет на экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи, ограничивается доступ на финансовые рынки ЕС, торговля табачными изделиями и сырьем для них. Также санкции предусматривают ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.

В ответ на это власти Белоруссии ввели запрет на въезд в страну для представителей европейских структур и лиц из стран Евросоюза, содействовавших введению санкций.



Татьяна Демина