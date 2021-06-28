Белоруссия запрещает въезд в страну представителям евроструктур и лицам из стран ЕС

Власти Белоруссии вводят запрет на въезд в страну для представителей европейских структур и лиц из стран Евросоюза, содействовавших введению санкций против страны. Выработка ответных мер, в том числе экономических, продолжится, заявили в МИД Белоруссии.

Также страна отозвала своего представителя в ЕС в Минск для консультаций. «Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», — цитирует ТАСС заявление МИД Белоруссии.

Помимо этого, Белоруссия приостанавливает участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

24 июня Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии: вводится запрет на экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи, ограничивается доступ на финансовые рынки ЕС, торговля табачными изделиями и сырьем для них. Также санкции предусматривают ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.



Татьяна Демина