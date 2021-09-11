Путин отметил победу олимпийской чемпионки из Казани Марты Мартьяновой

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Георгиевском зале большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин встретился с российскими победителями и призерами XXXII Олимпийских игр в Токио. На мероприятии он отметил триумф чемпионки из Казани Марты Мартьяновой.

«Буквально с замиранием сердца болельщики следили и за поединками в фехтовании. Особенно когда, несмотря на травму, в бой вступила Марта Мартьянова — сейчас она мне только об этом рассказывала», — рассказал перед спортсменами Путин.

Он заявил, что взаимная поддержка и боевой дух российских спортсменок и их очередная победа в командном зачете на Олимпиаде «замечательны, они восхищают».

Фото: Максим Платонов (архив)

Перед встречей со спортсменами глава государства вручил государственные награды золотым медалистам Олимпийских игр, которые этим летом проходили в Токио. Об этом сообщает пресс-службе Кремля.

Марта Мартьянова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в составе сборной России по фехтованию. В финале казанская спортсменка получила травму, но продолжила фехтовать, чем помогла команде не сняться с поединка досрочно.

В Кремле после победы назвали казанскую рапиристку Мартьянову «девушкой-героем». Чуть позже Путин подписал указ о награждении олимпийской чемпионки «Орденом Дружбы».

Татьяна Демина