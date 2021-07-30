В Кремле назвали казанскую рапиристку Мартьянову «девушкой-героем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление спортсменки из Казани Марты Мартьяновой на Олимпиаде в Токио. Девушка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, несмотря на то, что выступала с травмированной ногой.

«Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — цитирует Пескова ТАСС. Такими, как Мартьянова, надо гордиться, добавил представитель Кремля.

Напомним, Мартьянова в четверг в финале соревнований на Олимпиаде в Токио подвернула ногу, но продолжила выступление. Девушка хромала на церемонии награждения и после покинула арену в инвалидном кресле. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина