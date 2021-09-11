В столице Татарстана на первом фестивале «Казан дружбы народов» приготовили 110 кг плова

Сегодня в столице Татарстана впервые состоялся фестиваль «Казан дружбы народов», где приготовили 110 кг плова. Его провели на площади перед Дворцом земледельцев.

На приготовление плова ушло 30 кг риса, говядины и моркови, по 20 кг лука и томатов и 1,5 кг соли. Его смогли попробовать более 500 человек.

Фото: kzn.ru

Гости фестиваля в специальной костюмерной могли примерить обмундирование воина, одеяния ханов, царицы Сююмбике и жителей периода Казанского ханства. Позже состоялся флешмоб «Казан дружбы народов». В нем в национальных костюмах участвовали татары, русские, чуваши, марийцы и т.д.

На фестивале казанцы могли научиться мексиканским, кубинским и грузинским танцам. Для детей организовали мастер-классы по изготовлению амулетов и раскрашиванию матрешек, сообщается на сайте мэрии Казани.



В Казани 18 и 19 сентября на площади перед Дворцом земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На нем впервые состоится шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров».

Татьяна Демина