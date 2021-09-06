На фестивале «Вкусная Казань» впервые пройдет шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров»

На гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» впервые пройдет шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров», сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.



Фестиваль состоится 18 и 19 сентября на площади перед Дворцом земледельцев. В программе «Вкусной Казани» обещают вкусную еду, концертную программу, мастер-классы от шеф-поваров, а еще конкурсы и подарки, сообщает мэрия города.

Как отметила Санникова, в этом году особый акцент будет сделан на «продвижение национальных продуктов и даров земли Татарстана».

Фото: kzn.ru

Вчера в столице Татарстана стартовал XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК-2021). Церемония открытия проходила в Казанской ратуше. В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильма из 45 стран. В конкурсную программу попали 50 фильмов, 14 из них — режиссеров из Татарстана.

Маргарита Головатенко