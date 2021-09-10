В России прививку от COVID-19 сделали 46,5 млн человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В России прививку от коронавируса сделали 46,5 млн человек. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы вакцины от COVID-19, уже 39,8 млн россиян, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных.



По последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 7 102 635 человек. Выздоровели за это время 6 357 272 пациентов. Умерли от COVID-19 уже 191 165 россиян.

Татьяна Демина