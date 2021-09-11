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В России зарегистрировали 18 891 новый случай коронавируса

11:41, 11.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 18 891 новый случай коронавируса
Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 18 891 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 121 516, сообщил оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 17 888 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 излечились 6 375 160 пациентов. Умерли за сутки 796 россиян, всего — 191 961.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 25 957 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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