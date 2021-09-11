В России зарегистрировали 18 891 новый случай коронавируса

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 18 891 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 121 516, сообщил оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 17 888 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 излечились 6 375 160 пациентов. Умерли за сутки 796 россиян, всего — 191 961.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 52 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 25 957 человек.

Алексей Нечаев