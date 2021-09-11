Турция не признала сертификаты о прививке российской вакциной «Спутник Лайт»
Турция не признала сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном COVID-19.
«Принимаются сертификаты двухкомпонентной вакцинации. «Спутник Лайт» исключен из списка вакцин. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда», — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».
Туристы должны распечатать сертификат о вакцинации двухкомпонентной вакциной с сайта госуслуг на двух языках. На нем должен быть QR-код, пишет «Интерфакс».
Напомним, С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. За 4 дня россияне раскупили все дешевые туры.
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