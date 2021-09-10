В Казани благоустроили двор домов №49 и №57 по улице Восстания

В Московском районе Казани по республиканской программе «Наш двор» благоустроили двор домов №49 и №57 по улице Восстания. На ремонт этой территории потратили 1,39 млн рублей.

На дворовой территории решили проблему с освещением, обустроили парковочные места и установили контейнерную площадку для раздельного сбора мусора. Кроме того, рабочие высадили кустарники и постелили газон. На некоторых объектах появились граффити, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Жильцы домов №49 и №57 по улице Восстания заявили, что отремонтированный двор получился европейского уровня. Там появились новые скамейки и площадки для детей.

Фото: kzn.ru

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани отремонтировали двор многоквартирных домов №25, 25а на улице Маршала Чуйкова и № 68, 68а на улице Мусина. Общая стоимость работ составила 32,4 млн рублей.

Всего в 2021 году по президентской программе в Казани благоустроят 227 дворов 430 домов. На сегодняшний день она выполнена более чем на 87%. В прошлом году в городе обновили дворовые территории 460 домов.

Татьяна Демина