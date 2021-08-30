В Казани отремонтировали двор многоквартирных домов по улицам Чуйкова и Мусина

В Ново-Савиновском районе Казани отремонтировали двор многоквартирных домов №25, 25а на улице Маршала Чуйкова и № 68, 68а на улице Мусина. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Площадка и придомовые территории были обновлены в рамках республиканской программы «Наш двор». Общая стоимость работ составила 32,4 млн рублей. Были построены площадки для сбора твердых бытовых отходов, выполнены работы по устройству освещения. Строители отремонтировали асфальт, входные группы, цоколи, отмостки и фасады домов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели двор многоквартирного дома на улице Маршала Чуйкова, 25.

Алексей Нечаев