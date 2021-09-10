Авдонина: доля заражений коронавирусом в семьях в 4 раза больше, чем на работе

Доля внутрисемейных заражений в четыре раза больше, чем внутри трудовых коллективов. В этой части выносится постановление главного санитарного врача РТ для предупреждения распространения инфекции — на обязательную вакцинацию в очагах, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В трудовых коллективах вынесено 511 представлений. У 180 постановлений уже вышли сроки исполнения, все 180 объектов представили информацию о выполнении. В 111 организациях (61%) охват иммунизацией составил 60% и более. Из них в 72 (65%) 80%-ный и 100%-ный охват.

«Мы считаем, это неплохие показатели, большая часть постановлений находится на исполнении», — заключила Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 25 957 случаев.

Маргарита Головатенко