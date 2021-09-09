В здании ГУ МЧС России по Татарстану появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В здании ГУ МЧС России по Татарстану появился стихийный мемориал в память о героически погибшем 8 сентября министре по чрезвычайным ситуациям РФ Евгении Зиничеве. В фойе первого этажа поставили стол, покрытый красной атласной тканью. На нем установили портрет Зиничева, в которому сотрудники возложили цветы.

Стихийные мемориалы созданы во всех подразделениях ГУ МЧС России по Татарстану. В связи с трагической гибелью Зиничева сотрудники ведомства выражают свои глубокие соболезнования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане благодаря поддержке Зиничева существенно обновили материально-техническую базу подразделений министерства. На вооружение поступили и продолжают разрабатываться новые образцы техники и оборудования для пожарных и спасателей, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.



Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генералу армии Евгению Зиничеву звания Героя РФ (посмертно). Он лично простится с погибшим министром 10 сентября.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Зиничеву было 55 лет. Он находился в Норильске в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Глава МЧС погиб при спасении известного кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок своего будущего документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничев возглавил ведомство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2018 году. Позже, в 2020 году, он был переназначен на этот пост.



Прощание с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина