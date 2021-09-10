Поток российских туристов в Египет вырос в два раза по сравнению с началом 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Поток туристов из России в Египет этим летом вырос в два раза по сравнению с началом 2021 года. Об этом сообщил министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани.

«Сейчас у нас есть разрешение на полеты из более чем 40 городов РФ, и я надеюсь, что это число позже вырастет еще, когда возобновятся чартерные рейсы», — цитирует Халед аль-Анани ТАСС.

По его словам, он встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и обсудил увеличение количества авиарейсов между Россией и Египтом. Халед аль-Анани надеется, что этот вопрос в скором времени решится положительно.



Попова заверила его, что у менее 1% россиян, вернувшихся из Египта, обнаружили коронавирус. Сам министр добавил, что их отели будут оплачивать расходы туристов во время их пребывания в стране, если те заразились там COVID-19.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 9 августа Россия восстановила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За месяц до этого, 8 июля, президент РФ Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Спустя время после этого стало известно, что власти примут решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита туда российской делегации экспертов.



Татьяна Демина