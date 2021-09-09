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К защите обвиняемой по делу Finiko подключился адвокат Курманов, экс-министр юстиции РТ

13:21, 09.09.2021 Сюжет:  Дело Finiko
К защите обвиняемой по делу Finiko подключился адвокат Курманов, экс-министр юстиции РТ
Фото: скриншот видео

Как выяснило «Реальное время», задержанной по делу Finiko «звезде 10-го уровня» Лилии Нуриевой уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ее интересы в уголовном деле представляет адвокат Мидхат Курманов, ранее занимавший пост министра юстиции Татарстана, передает журналист «Реального времени».

Напомним, Нуриева и «вице-президент» криптопирамиды Дина Габдуллина были задержаны 7 сентября — после допроса в ГСУ МВД Татарстана.

Ожидается, что сегодня суд рассмотрит ходатайства о мере пресечения этим фигуранткам.

Ранее по этому делу арестовали лидера криптопирамиды Кирилла Доронина и «вице-президента» Ильгиза Шакирова, еще троих объявили в международный розыск. На данный момент в деле фигурирует ущерб на сумму «не менее 250 млн рублей».

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