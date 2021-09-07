Вахитовский суд Казани арестовал «вице-президента» Finiko

Фото: Дарья Пинегина

Вахитовский суд Казани арестовал казанского бизнесмена Ильгиза Шакирова — «вице-президента» Finiko. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Он пробудет в СИЗО до 28 сентября.



Как выяснилось в суде, Шакиров пришел на допрос как свидетель, потом его задержали. Это произошло 6 сентября в 13.20. Сейчас он находится в статусе обвиняемого. Шакирова защищают два адвоката, один из них — известный московский адвокат Максим Пашков. В суде один из защитников попросил продлить срок задержания на 72 часа, так как они не успели ознакомиться с делом и им нужно время для того, чтобы собрать характеристику.

Шакиров обвиняется в хищении не менее 250 млн рублей в составе организованной группы с лидерами криптопирамиды Дорониным, Сабировыми, Зыгмунтовичем и неустановленными лицами.

Следователь попросил арестовать Шакирова до 28 сентября, так как он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Прокурор поддержал следствие.

Сам Шакиров, который, как выяснилось, является уроженцем Кемеровской области, в суде попросил, чтобы его не фотографировали и не снимали. «Я публичная личность, у меня двое престарелых родителей. Я никуда не скрывался», — заявил он.

— Как только получил повестку — явился в Следственный комитет. Меня допросили и задержали. Я не понял, на основании чего? А на следующий день, сегодня, была очная ставка со свидетелем. Она сказала — меня лично не знает и я не причинял ей лично никакого вреда. Я бы хотел узнать, на основании каких показаний, каких свидетелей, очных ставок я нанес этот вред и так далее. Я ничего этого не получил, — заявил в суде Шакиров.

— Помимо компании, которую мне инкриминируют, у меня 50 других компаний, где я полноценно работаю. Это как общественные Компани, так и благотворительные компании. И прошу избрать меру пресечения, если следствие все-таки имеет ко мне вопросы, во-первых, мне их разъяснить, во-вторых я просил бы домашний арест, — добавил обвиняемый перед судьей.

Он рассказал, что не контактирует с другими лицами из Finiko, имеет множество благодарственных писем за этот год. Шакиров попросил отправить его под домашний арест. Он также добавил, что не увидел ни одного потерпевшего, «мне не показали», — заявил обвиняемый. Шакиров попросил учесть тот факт, что у него престарелые родители и он единственный человек, который их поддерживает.

Фото: Дарья Пинегина

Защита Шакирова также заявила, что не согласна с ходатайством следователя об аресте. Адвокат Пашков обратил внимание, что на его подзащитного свидетели показывали в допросе от 7 сентября, а задержали его 6 сентября. Он заявил, что не понимает, почему Шакиров задержан. По его мнению, это сделано незаконно, так как до 7 сентября на обвиняемого ничего не было.

«Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я полагаю заявленное ходатайство об избрании Шакирову меры пресечения в виде заключения под стражу является необоснованным, является в некотором роде издевательством над здравым смыслом и правосудием. И я прошу его отклонить», — заявил в суде Пашков.

Он отметил, что в допросе свидетельницы фамилия Шакиров упоминается в одном случае — про нее она слышала в соцсетях. «Все! Ни каких-то действий Шакирова, ни о том, что он делал — ничего!.<...>.Но почему здесь находится Шакиров? Непонятно. Не обвиняет она его, не заявляет она о нем ничего, не подозревает. Просто — такую фамилию слышала», — заявил Пашков.

Адвокат обратил внимание, что в деле приложены пять исковых заявлений, но в них не указано, кто является гражданским ответчиком. «И что эти исковые заявления подтверждают? Шакиров тут не указан в качестве ответчика, Шакирову эти иски не предъявлены. Какое отношение они имеют — я не понимаю», — продолжил свою речь Пашков.

В итоге адвокат попросил для Шакирова домашний арест. Позже он вновь ходатайствовал о продлении срока задержания на 72 часа, но суд отклонил.

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня утром «Реальное время» со ссылкой на источники сообщило о задержании Шакирова. Его задержали в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств. В проекте Шакиров успел получить статус «вице-президента», он привлек в пирамиду 100 тысяч человек.



Позже МВД официально подтвердило эту информацию. По версии следствия, он был личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему.

Ведомство также заявило, что получило более 2,6 тысяч заявлении от вкладчиков компании. Пострадавшие не только из России, но и из Казахстана и Венгрии. 1 сентября источники интернет-газеты рассказали, что официальный статус потерпевших в деле Finiko пока получили лишь 80 человек. Официальный ущерб уже перевалил за 250 млн рублей.



Шакиров стал вторым, кого арестовал Вахитовский суд по делу Finiko. Под стражей находится лидер Finiko Кирилл Доронин, трое его соратников заочно арестованы и объявлены в международный розыск.



Дарья Пинегина, Ирина Плотникова