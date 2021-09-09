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Путин лично простится с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

12:48, 09.09.2021
Путин лично простится с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Фото: mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим вчера на межведомственных учениях главой МЧС Зиничевым, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — приводит слова пресс-секретаря президента RT.

Фото: mchs.gov.ru

Прощание с главой МЧС состоится в Москве 10 сентября. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева одна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав все остальные версии «кощунственными измышлениями».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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