Путин лично простится с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Президент России Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим вчера на межведомственных учениях главой МЧС Зиничевым, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», — приводит слова пресс-секретаря президента RT.
Прощание с главой МЧС состоится в Москве 10 сентября. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева одна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав все остальные версии «кощунственными измышлениями».
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