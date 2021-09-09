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Песков: версия гибели главы МЧС Зиничева одна, остальное — «кощунственные измышления»

12:36, 09.09.2021 2
Песков: версия гибели главы МЧС Зиничева одна, остальное — «кощунственные измышления»
Фото: kremlin.ru

Версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего вчера на межведомственных учениях, одна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав все остальные версии «кощунственными измышлениями».

«Реальная версия гибели главы МЧС Зиничева одна, она официально озвучена, все остальное — кощунственные измышления», — приводит его слова RT.

Фото: mchs.gov.ru

Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с Зиничевым состоится в Москве 10 сентября.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:01
    Примите новый закон об искажении причины смерти...
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  • Анонимно 13:11
    Вот опять в новостях прозвучало,что очевидцев происшедшего нет.Как же установлен героизм?Что на самом деле произошло?
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