Песков: версия гибели главы МЧС Зиничева одна, остальное — «кощунственные измышления»
Версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего вчера на межведомственных учениях, одна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав все остальные версии «кощунственными измышлениями».
«Реальная версия гибели главы МЧС Зиничева одна, она официально озвучена, все остальное — кощунственные измышления», — приводит его слова RT.
Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с Зиничевым состоится в Москве 10 сентября.
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