Бельгия обыграла Белоруссию в отборочном турнире ЧМ по футболу — 2022 в Казани

Сборная Бельгии обыграла Белоруссию в отборочном турнире чемпионата мира по футболу — 2022 со счетом 1:0. Матч проходил сегодня в Казани на Центральном стадионе.

Первый и единтсвеннй гол на 33 минуте забил бельгиец Деннис Прат.

5 сентября Белоруссию обыграла сборная на матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:2. Встреча проходила в Казани на Центральном стадионе.

Накануне сборная Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Игра закончилась со счетом 2:0.



Татьяна Демина