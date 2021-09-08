Бельгия обыграла Белоруссию в отборочном турнире ЧМ по футболу — 2022 в Казани
Сборная Бельгии обыграла Белоруссию в отборочном турнире чемпионата мира по футболу — 2022 со счетом 1:0. Матч проходил сегодня в Казани на Центральном стадионе.
Первый и единтсвеннй гол на 33 минуте забил бельгиец Деннис Прат.
5 сентября Белоруссию обыграла сборная на матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:2. Встреча проходила в Казани на Центральном стадионе.
Накануне сборная Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Игра закончилась со счетом 2:0.
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