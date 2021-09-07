Россия обыграла Мальту в отборочном турнире ЧМ по футболу — 2022

Сборная Россия обыграла Мальту в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Игра закончилась со счетом 2:0.

Первый гол на десятой минуте забил Федор Смолов. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов.

На 58-й минуте матча на замену вышел защитник казанского «Рубина» Илья Самошников.

Второй гол в ворота Мальты на 84-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

Напомним, в матче против Мальты не смог принять участие 25-летний полузащитник Александр Головин. У футболиста обнаружили небольшое повреждение мышцы бедра.



Следующий матч сборная России по футболу проведет 8 октября. Ее предстоит сыграть против команды Словакии.

Татьяна Демина