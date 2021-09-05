Сборная Уэльса выиграла Белоруссию на матче в Казани

Сборная Уэльса обыграла сборную Белоруссию на матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:2. Встреча проходила в Казани на Центральном стадионе.



Все три гола сделал Гарет Бейл (5-я, 69 и 90 минуты), причем два первых гола он забил с пенальти. В составе сборной Белоруссии голы забили Виталий Лисакович (29, пенальти) и Павел Седько (30).

Игры сборной Белоруссии в Казани проходят из-за санкций УЕФА. Республика должна сыграть против Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).

