Путин назвал гибель главы МЧС России Евгения Зиничева личной невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин назвал гибель главы МЧС России Евгения Зиничева личной невосполнимой утратой. Он выразил слова соболезнования родным и близким министра.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства заявил, что Зиничев был надежным, верным другом и профессионалом высочайшего уровня.

«Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации...» — написал в телеграмме президент.

Фото: mchs.gov.ru

Евгений Зиничев погиб сегодня, когда спасал жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По словам главреда канала RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Слова соболезнования жене погибшего министра Наталье Зиничевой выразил также президент Татарстана Рустам Минниханов. Он потрясен новостью о случившемся.



Татьяна Демина