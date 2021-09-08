Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева его жене Наталье Зиничевой. Он потрясен новостью о случившемся.

«Мужественный, благородный человек, избравший своим призванием непростое дело обеспечения безопасности государства и общества, Евгений Николаевич ушел из жизни как настоящий защитник и спасатель — при исполнении служебного долга. Горько сознавать, что наша страна потеряла такого сильного, надежного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству. Уверен, все, кому посчастливилось знать Евгения Николаевича лично, сохранят добрую и светлую память о нем», — говорится в телеграмме Минниханова.

Он пожелал Наталье Зиничевой поддержки родных и близких, сил и стойкости духа в эти тяжелые дни.

Евгений Зиничев погиб сегодня, когда спасал жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет.

По словам главреда канала RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.



Татьяна Демина