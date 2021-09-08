Большинство бизнесменов считают, что к концу 2021 года объем продаж будет сопоставим с прошлогодним

Фото: Максим Платонов (архив)

90% представителей российского бизнеса уверены, что к концу 2021 года объем продаж будет сопоставим с прошлогодним. По данным организаторов онлайн-конференции AERO и издания РБК, которая прошла 8 сентября, пандемия повлияла на 22% российского бизнеса, решившего (или, скорее, не решившего) открыть свое дело. Лишь у 18% МСБ бизнес в итоге вырос. Свое дело пострадало у 37% предпринимателей. Но, что интересно, на 23% МСБ коронавирус никак не повлиял.

90% предпринимателей в итоге уверены, что к концу 2021 года объем продаж будет сопоставим или даже превысит показатели 2020 года. У половины МСБ оборот в первую половину этого года вырос, у трети остался на прежнем уровне, и лишь у 20% он сократился. Степень оптимизма бизнеса при этом не зависит от сферы деятельности, 56% производителей и 58% компаний, занимающихся перепродажей, уверены в позитивном прогнозе на 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

42% опрошенных российских предпринимателей уверены, что их бизнес будет расти постепенно и в 2022 году, но треть МСБ прогнозируют ухудшение ситуации, «если ничего не предпринимать». Как следствие, 90% опрошенных планируют развивать свой бизнес путем увеличения продаж товара на маркетплейсах, и лишь 74% одновременно собираются запускать в продажу новый товар, а треть — «новое направление бизнеса». 87% намерены инвестировать в это развитие, и большинство из них (70%), увы, рассчитывают только на себя, лишь 12% — на кредиты.



Первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин вчера сообщил, что товарооборот онлайн-торговли в Татарстане с начала 2021 года вырос в 5 раз — до 18,5 млрд рублей.