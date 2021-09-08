В Кремле допустили обсуждение изменений в законе об иноагентах после выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о начале диалога на тему признания СМИ иноагентом.

— Еще должен парламент сформироваться, комиссии, и тогда начнется экспертный разговор... Без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с «цехом» вряд ли возможен, — полагает Песков.

— Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы, будем обсуждать с экспертами, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Штатов. Последними на данный момент в этот список попали телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»*, а также журналисты Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.

Песков заявлял, что власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ про иноагентов. Речи «о преследовании» средств массовой информации не идет, во всех случаях применялся закон об иноагентах, отметил он.



*Организация, включенная в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.